Hawaii 5-0 du 28 décembre 2019 : ce soir, deux épisodes de la saison 9 (vidéo)

Hawaii 5-0 du 28 décembre 2019. Votre série du samedi soir sur M6 est de retour en ce dernier samedi de 2019. Au programme télé de votre soirée pas moins de 6 épisodes à la suite mais seulement deux inédits de la saison 9.



À ne rater sous aucun prétexte ce soir dès 21h05 mais aussi en replay et streaming gratuit sur 6PLAY.

Hawaii 5-0 du 28 décembre 2019 : vos deux épisodes de ce soir

Saison 9 – épisode 7 : Pua a’e la ka uwahi o ka moe

Milton Cooper, lieutenant retraité, confie à Steve et Danny une mallette contenant l’enquête sur la disparition non résolue d’une danseuse en 1932. En 1941, Milton et le grand-père de Steve enquêtaient sur cette affaire ; la seule que le célèbre inspecteur d’Honolulu Chang Apana n’avait pas réussi à élucider…



Saison 9 – épisode 8 : Lele pu na manu like

Alors que Lou reçoit sa famille pour Thanksgiving et s’écharpe avec son frère, le 5-0 enquête sur la mort d’un cambrioleur et recherche son possible complice, qui s’est emparé d’une carte de baseball ancienne de grande valeur.

4 épisodes des saisons précédentes vous seront ensuite proposés dès 22h45 en mode rediffusion bien sûr…

Teaser vidéo

Et devinez quoi ? On termine bien sûr par le teaser vidéo comme nous vous y avons habitués depuis plus de 10 ans maintenant.

Pour la fin d’année, l’équipe du #Hawaii50 s’offre une virée dans le passé

🗓️ Ce soir à 21:05 pic.twitter.com/saZCgM3uIF — M6 (@M6) December 28, 2019

Bonne soirée télé avec Hawaii 5-0 !

