« Boyard Land » du 28 décembre 2019 : voici les invités de ce soir (vidéo)

« Boyard Land » du 28 décembre 2019. Second numéro de l’aventure « Boyard Land » ce soir sur France 2. Un jeu animé par Olivier Minne et dont l’action se déroule dans un parc d’attractions dirigé par Willy Rovelli. Et pour ce second numéro rendez-vous 21h05 sur la chaîne et/ou comme toujours en replay et streaming gratuit sur France.TV.



« Boyard Land » du 28 décembre 2019 : les équipes, les invités

On ne reviendra pas une nouvelle fois sur les règles et les différentes épreuves du jeu car vous les connaissez déjà. Si ce n’est pas le cas, suivez ce lien pour mieux comprendre.

Tout comme la semaine dernière, deux équipes vont s’affronter : la rouge et la blanche.

Équipe Rouge :Laury Thilleman, Juan Arbelaez, Vincent Lagaf, Richard Orlinski



Ils joueront pour l’association « Handi Surf ». Depuis sa création en 2012, Handi Surf se consacre à encourager le plus grand nombre de personnes en situation d’handicap à pouvoir surfer. Le projet de l’association est développé sur les territoires par un réseau de clubs et d’écoles de surf qui accueillent ses initiés a une pratique inclusive.

Équipe Blanche : Nathalie Péchalat, Camille Cerf, Christophe Licata, Daniel Narcisse

Ils joueront pour l’association « Premiers de Cordée ». Dans le cadre de son programme « Sport à l’Hôpital », l’association propose gratuitement, tout au long de l’année, des initiations sportives pour les enfants hospitalisés. Ces activités sont encadrées par des éducateurs sportifs qualifiés et des bénévoles de l’association. De nombreux sports sont proposés, du foot, au rugby, en passant par la boxe, la danse, le judo ou encore le tennis. L’association a également développé un programme de sensibilisation au handicap à travers le handisport auprès des écoles et des entreprises.

Quelle audience pour ce second numéro ?

La semaine dernière le premier numéro de « Boyard Land » a plutôt bien fonctionné suscitant la curiosité de 2.62 millions de personnes soit 12.3% des téléspectateurs. La chaîne était leader sur plusieurs cibles commerciales notamment chez les jeunes.

#AUDIENCES : La 1ère émission de @boyardlandoff diffusée hier sur @France2tv se place leader sur cibles :

📌 FRDA 15-49 ans : 19,6% PdA

📌 4-10 ans : 46,3% PdA

👏 @olivierminne @Willy_Rovelli. Merci à tous !

RDV samedi 28/12 à 21h05 pour une nouvelle émission pleine de féérie ! pic.twitter.com/k5sH55CMuk — ALPfr (@Alpfr) December 22, 2019

Vidéo

Quelques images de votre émission de ce soir…

Demain rendez-vous à #BoyardLand‼️Le parc d'attraction rouvre ses portes à 21h05 sur @France2tv avec @olivierminne et @Willy_Rovelli 🤡😍

Quelle équipe gagnera cette fois-ci ?

Une petite bande d'annonce pour vous faire patienter pic.twitter.com/x8fzl6xwGw — ALPfr (@Alpfr) December 27, 2019

L’épisode 2 de « Boyard Land », c’est ce soir dès 21h05 sur France 2 et France.TV

