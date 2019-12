Ce soir sur France 3 : « Les malheurs de Sophie » et « Dans les forêts de Sibérie »

ANNONCES





Deux films inédits en clair ce soir sur France 3 : « Les malheurs de Sophie » de Christophe Honoré dès 21h05 puis « Dans les forêts de Sibérie » de Safy Nebbou dès 22h45. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo via la fonction direct de France.TV.



« Les malheurs de Sophie »

Adaptation du célèbre roman de La Comtesse de Ségur, ce film sorti en 2016 au cinéma est signé Christophe Honoré et met en scène Anaïs Demoustier, Golshifteh Farahani, Muriel Robin, ou bien encore Caroline Grant

L’histoire : Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation de l’interdit, et ce qu’elle aime par-dessus tout, c’est faire des bêtises avec son cousin Paul. Lorsque ses parents décident de rejoindre l’Amérique, Sophie est enchantée. Un an plus tard, elle est de retour en France avec son horrible belle-mère, Madame Fichini. Mais Sophie va pouvoir compter sur l’aide de ses deux amies, les petites filles modèles, et de leur mère, Madame de Fleurville, pour se sauver des griffes de cette femme.

La bande-annonce



« Dans les forêts de Sibérie »

Sorti également 2016 sur grand écran, ce long-métrage est signé Safy Nebbou avec dans les rôles principaux Raphaël Personnaz et Evgueni Sidikhine. Pour info ce film a été récompensé du César de la meilleure musique originale en 2017.

L’histoire : Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de partir loin du bruit du monde, il s’installe seul dans une cabane, sur les rives gelées du lac Baïkal. Une nuit, perdu dans le blizzard, il est secouru par Aleksei, un Russe en cavale qui vit caché dans la forêt sibérienne depuis des années. Entre ces deux hommes que tout oppose, l’amitié va naître, aussi soudaine qu’essentielle.

La bande-annonce

« Les malheurs de Sophie » puis « Dans les forêts de Sibérie », une soirée exceptionnelle à suivre ce soir dès 21h05 sur France 3.

