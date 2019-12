Ce soir sur TMC « Le grand bêtisier de Noël » avec Anaïs Grangerac (vidéo)

ANNONCES





« Le grand bêtisier de Noël » avec Anaïs Grangerac est au programme télé de ce dimanche soir du 22 décembre 2019. Pas besoin d’attendre le réveillon pour profiter des traditionnels bêtisiers ! Ce soir TMC vous offre le sien dès 21h05 ou en replay et streaming gratuit sur MYTF1/TMC. Il nous sera présente par la ravissante Anaïs Grangerac.



Au programme, mais cela ne vous étonnera pas beaucoup, des fous rires, des gaffes, des coups de gueules, des surprises, des imprévus et autres dérapages…

Qu’est-ce qui vous a fait à la télévision et sur le net ces derniers mois ?

Tenez-vous le pour dit, Anaïs Grangerac vous a préparé une émission spéciale avec les meilleures images de l’année. Des séquences toujours plus drôles et surprenantes pour un concentré d’humour et de bonne humeur !



« Le grand bêtisier de Noël » avec Anaïs Grangerac

Mieux que des mots, des images. Voici le teaser vidéo concocté par TMC

Envie d’en voir plus ? Envie de rire ? Rendez-vous ce soir sur TMC dès 21h05.

