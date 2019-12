L’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » : on vous explique les indices actuels (+ vidéo replay)

ANNONCES





L’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » porte toujours aussi bien son nom. Particulièrement avare en indices, elle n’a rien délivré de neuf depuis plusieurs jours déjà. Normal car il s’agit de la fameuse étoile de Noël. Une très grosse étoile pour de très beaux cadeaux dont une voiture d’un montant de 93.000 euros. Forcément ils vont pas la donner comme ça. Et même si c’est Éric qui va la trouver, cette étoile va nous accompagner pendant un petit moment encore… À priori elle devrait être trouvée aux alentours du 15 janvier 2020. Ce qui signifie donc qu’Éric n’est pas prêt de partir…



ANNONCES





En attendant, que s’est-il passé aujourd’hui dans les « 12 coups de midi » de TF1 ? Et bien au final pas grand chose. Éric a signé une victoire à 2.000 euros, dont 1.000 pour sa cagnotte, et l’étoile est restée plus mystérieuse que jamais. Enfin sauf pour ceux qui ont assisté aux enregistrements et ont déjà fait fuiter la bonne réponse sur les réseaux sociaux.

Pour en revenir à notre maître de midi, et sans nouvel indice, il a proposé sans succès le nom de Nikos Aliagas. Après l’Italie, il pense qu’il s’agit donc de la Grèce. Une proposition très très loin de la bonne réponse.



ANNONCES





Rappelons en effet que c’est un chanteur américain qui se cache derrière cette étoile mystérieuse. Un chanteur qui est tout sauf formaté puisqu’on le considère comme comme l’un des précurseurs du mouvement punk.

L’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » : on vous explique les indices actuels

(Re)voici les indices que l’on voit sur cette étoile et voici surtout les explications qui nous paraissent les plus plausibles. Zette a t-elle les mêmes explications ? Il nous faudra patienter un peu pour le savoir…

Mais pour nous…

🇩🇪 La porte de Brandebourg de Berlin : ce chanteur américain est passé par Berlin où il a accompagné un chanteur fort célèbre. C’est toujours dans cette ville qu’il a écrit et enregistré plusieurs albums dont une célèbre trilogie…

🌙 La lune : en rapport avec l’un de ses titres.

🐶 Le chien : également pour l’un de ses titres mais aussi, on l’imagine en tout cas, pour son engagement en faveur de la cause animale…

🥖 La baguette : francophile convaincu, il est un amoureux de la culture française. Des titres dans la langue de Molière figurent d’ailleurs sur certains de ses albums. Notez qu’il a été fait Chevalier des arts et des lettres puis, quelques années plus tard, promu au rang de Commandeur de l’ordre des arts et des lettres.

Extrait vidéo

L’occasion de revenir sur l’une des questions du jour. Une question pas banale en cette journée mondiale de…

C’est la journée mondiale de l’orgasme ‼️… 💕🕺🎶 aux 12 Coups de …. MIDIIII 🌟🌟 pic.twitter.com/T6dLl8tqcc — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) December 22, 2019

Et sinon…

Éric reviendra demain pour une 33ème participation. Il débutera l’émission avec une cagnotte conséquente d’un montant de 151.261 euros de gains et de cadeaux.

4.93 / 5 ( 27 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES