« The Voice saison 9 » vidéo : un premier teaser futuriste

« The Voice saison 9 » vidéo. Bonne nouvelle la saison 9 du plus célèbre télé-crochet de France va bientôt débarquer sur TF1. Soyez-nous fidèles car la date du lancement ne va pas tarder à être dévoilée. En attendant, TF1 a diffusé de premières images… Et oui le premier teaser vidéo a été présenté ce soir par la chaîne…



Et alors que 9ème volet de la saga « Star Wars » triomphe sur les écrans, c’est un message de bienvenue dans la Galaxie « The Voice » qui nous est adressé à quelques jours seulement des fêtes de Noël.

« Entrez dans une galaxie où les voix déchaînent les passions » est le message d’accueil de ce teaser quelque peu futuriste qui ressemble à s’y méprendre à la bande-annonce d’un film de super-héros.



Des super-héros qui ont bien sûr des pouvoirs : dénicher les voix les plus extraordinaires ! Et c’est Nikos Aliagas qui nous met dans l’ambiance.

« The Voice saison 9 » vidéo : premier teaser

Découvrez maintenant le premier teaser vidéo d’une saison qui ne sera pas une saison comme les autres. Avec Lara Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine.

« The Voice saison 9 » : quelques nouveautés

Pour mémoire cette saison 9 sera synonyme de retour aux fondamentaux avec un mode de fonctionnement plus simple et donc plus clair. Elle comportera moins de primes et verra la disparition d’une règle qui avait pourtant permis à certains de continuer l’aventure, Le vol de talent !

Parmi les autres nouveautés, l’obligation pour les coachs de se justifier en cas de non sélection d’un talent lors des auditions à l’aveugle.

Quant aux primes, qui seront donc moins nombreux, ils se dérouleront désormais dans une célèbre de spectacle parisienne et non plus à la Plaine Saint-Denis.

Enfin, et c’est important de le préciser, les finalistes seront choisis uniquement par les téléspectateurs. En clair des coachs pourraient bien se retrouver sans talent lors de la finale.

Plus d’infos sur la saison 9 de « The Voice » dans très très peu de temps…

