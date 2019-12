Ce soir sur W9 « La Planète des Singes : l’Affrontement » (vidéo)

ANNONCES





Du cinéma ce soir sur W9 avec la rediffusion du film « La Planète des Singes : l’Affrontement ». Sorti en 2014, ce long-métrage est signé de Matt Reeves et met en scène Andy SERKIS (César), Jason CLARKE (Malcolm), Gary OLDMAN (Dreyfus), Keri RUSSELL (Ellie) ou bien encore Toby KEBBELL (Koba). À suivre dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en live et streaming via la fonction direct de 6play/W9.



ANNONCES





L’action du film se déroule 8 ans après les évènements de « La Planète des singes : les origines », et après qu’un virus ait décimé une grande partie de l’humanité….

« La Planète des Singes : l’Affrontement » : synopsis

Une nation de plus en plus nombreuse de singes évolués, dirigée par César, est menacée par un

groupe d’humains qui a survécu au virus dévastateur, répandu dix ans plus tôt. Ils parviennent à une trêve fragile, mais de courte durée : les deux camps sont sur le point de se livrer une guerre qui décidera de l’espèce dominante sur Terre…Menée par un César plus déterminé que jamais, plus haineux encore, la guerre qui s’annonce sera plus terrible que jamais !

Bande-annonce vidéo

On se met tout de suite dans le bain avec la bande-annonce telle que proposée par W9.



ANNONCES





Dans un monde où règne le chaos… Deux espèces tentent de survivre

Qui deviendra l’espèce dominante ?#LaPlanèteDesSinges : L’Affrontement à 21:05 sur W9 pic.twitter.com/L5gFQSoLfJ — W9 (@W9) December 17, 2019

Pour en voir plus, vous savez ce qu’il vous reste à faire…

4.74 / 5 ( 27 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES