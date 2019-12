De premières images de « La guerre des mondes », la mini-série évènement de TF1

ANNONCES





« La guerre des mondes » est un mini-série évènement que nous avons déjà évoqué sur Stars-Actu, et pour cause. C’est lundi prochqin que vous la découvrirez enfin. Aujourd’hui nous vous proposons d’en découvrir quelques images…



Rares sont les adaptations du célèbre roman de science-fiction du britannique H.G. Wells qui replacent le déroulement du récit dans son contexte originel : celui de l’époque victorienne. C’est la proposition que fait Peter Harness dans la mini-série de 3 épisodes «La Guerre des Mondes». Un couple fusionnel, campé par Eleanor Tomlinson et Rafe Spall, va se retrouver confronté à l’impensable : une invasion extraterrestre.

« La guerre des mondes » en quelques lignes

George Thing, journaliste de métier et sa compagne Amy voient s’écraser tout près de leur village ce qu’ils croient d’abord être une étoile filante. Accompagné d’Ogilvy, l’un de leur voisin expert en astronomie, ils se rendent sur les lieux pour y découvrir une sphère à l’apparence étrange. Alors qu’ils l’examinent ils sont tous les trois témoins de phénomènes mystérieux. Les villageois et les forces de l’ordre arrivent en grand nombre sur le site et la sphère en question se révèle être une machine extraterrestre venue sur Terre dans l’intention d’y semer la mort et le chaos…



Casting

Pour camper ce couple fusionnel dont rien ne peut altérer la passion, Peter Harness a choisi Eleanor Tomlinson pour jouer Amy et Rafe Spall pour interpréter George. Eleanor, dont la plastique se prête parfaitement à l’époque, à souvent joué des rôles en costumes (Jack le chasseur de géants, Poldark, Témoin indésirable d’après Agatha Christie). On la retrouvera bientôt dans The Spider au cinéma, et dans une nouvelle série HBO : The Nevers, où des femmes à l’ère victorienne se découvrent des aptitudes extraordinaires.

Quant à Rafe Spall, outre l’épisode White Christmas de la série Black Mirror, il a joué dans L’Odyssée de Pi d’Ang Lee, Jurassic World : Fallen Kingdom et Sons of Liberty.

Vidéo

Comme promis, voici les images qui vont avec…

Début du 20ème siècle, les humains se croient seuls au monde, pourtant… ⬇👽

💥 #LaGuerreDesMondes, votre nouvelle série événement, à partir du 30 décembre sur #TF1 pic.twitter.com/HaWvLWd09Y — TF1 (@TF1) December 18, 2019

« La guerre des mondes » débarque le lundi 30 décembre 2019 sur TF1 ou sur MYTF1 pour ce qui concerne le replay et le streaming vidéo.

