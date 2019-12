Un si grand soleil en avance : Hugues et Laetitia, la rupture (résumé + vidéo épisode n°346 du 23 décembre)

ANNONCES





La semaine débute mal pour Laetitia ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, alors qu’elle peine à avoir des nouvelles depuis quelques jours, ce soir Hugues donne rendez-vous à Laetitia… pour rompre !

Un nouvel épisode de votre feuilleton à suivre ce soir dès 20h45 sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 346

Hugues semble avoir complètement craqué pour Elisabeth. Mais Laetitia continue se faire insistante et Hugues lui donne rendez-vous. Il lui annonce que c’est terminé entre eux… Laetitia lui demande s’il a rencontré quelqu’un et il affirme que non. Il lui explique qu’ils n’en sont pas au même stade de leur vie… Laetitia se sent humiliée et préfère partir.

Et tandis que Ludo est prêt à tout pour aider la femme qu’il aime, Elisabeth, sur un petit nuage, délaisse sa famille et en oublie la préparation du réveillon.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 23 décembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h45 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

