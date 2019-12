Demain nous appartient en avance : Bart fait une rencontre (résumé + vidéo épisode 628 DNA du 31 décembre 2019)

ANNONCES





Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 628 du mardi 31 décembre 2019 –Et si l’année 2019 se terminait en bonne compagnie pour Bart dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ? Ce soir, il va faire une rencontre lors de la soirée du Nouvel An organisée au Spoon…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 628

La soirée du nouvel an bat son plein au Spoon. Alors que Sara, Bart et Maxime trinquent à cette nouvelle année, une jolie blonde fait son apparition… A peine installée, elle part à la rencontre de Bart pour boire un verre à ses côtés ! On dirait bien que Bart n’est pas insensible aux yeux doux de cette inconnue…

Tandis que les tensions s’intensifient dans la famille de Flore, Judith trouve une technique surprenante pour aider Jeanne. Et une soirée déguisée s’improvise au commissariat.



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 628 du 31 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

