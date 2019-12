Plus belle la vie : ce soir, Blanche dérape... (résumé + vidéo de l'épisode 3962 PBLV du 31 décembre 2019)

ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3962 du mardi 31 décembre 2019 – Le dernier jour de l’année s’annonce animé à la coloc ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, un réveillon entre amis est organisé et on peut dire qu’il est arrosé ! A tel point que Blanche va déraper avec Rochat…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



ANNONCES





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3962

Le rendez-vous avec la bande de voleurs ne se passe pas comme prévu. Les rafales tuent Kader et blessent Karim. Ce dernier soupçonne William de lui avoir tendu un piège. Jade cherche à prendre Alison sous son aile, mais Alison refuse de bosser pour elle. De son côté, Arthur apprend par mégarde à Karim et Elsa que William attend une livraison vendredi. Jade reproche à William son inefficacité car Karim a échappé aux balles, et Abdel, à la vengeance de Joseph…

Blanche et Nathan invitent Coralie au réveillon à la coloc. Théo est vexé que Coralie ne lui ait pas proposé de venir et ils se disputent. Rochat s’incruste à la soirée du réveillon. Théo se déride à la soirée des jeunes, en se moquant de la soirée des vieux. A la coloc c’est champagne. Chacun fait part de ses souhaits pour 2020. Blanche veut un homme, et flashe au présent sur Rochat… Eméchée, elle l’embrasse…



ANNONCES





Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3962 du 31 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

A lire aussi, nos infos exclusives sur la suite de Plus belle la vie en cliquant ici

Aucun vote actuellement

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES