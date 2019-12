« On n’est pas couché » du 28 décembre 2019 : quels invités pour Laurent Ruquier ce soir ? (+ vidéo replay)

« On n’est pas couché » du 28 décembre 2019. Comme chaque samedi soir, en seconde partie de soirée, vous avez bel et bien rendez-vous avec Laurent Ruquier ce soir pour un nouveau numéro de ONPC. Et ce soir c’est à partir de 23h05 juste après le second numéro de « Boyard Land ».



ANNONCES





Et comme chaque semaine vous trépignez d’impatience de connaître les noms de ses invités. Et vous risquez de chercher longtemps…

« On n’est pas couché » du 28 décembre 2019 : best-of

Ce soir, place en effet à un best-of de cette première partie de saison. Retrouvez ainsi les meilleurs moments de l’émission depuis la rentrée de septembre.



ANNONCES





Attention il en sera de même samedi prochain, le 4 janvier 2020. Retour des inédits à compter du samedi suivant, le 11 janvier 2020.

Vidéo replay

En attendant de retrouver l’émission dans sa version inédite, nous avons sélectionné une vidéo replay parmi toutes celles qui ont marqué ces 4 premiers mois de diffusion (septembre à décembre, ndrl).

Retrouvez tout de suite Gérard Darmon et François-Xavier Bellamy… C’était il y a déjà 3 moins dans « On n’est pas couché »…

« On n’est pas couché » c’est également en replay et streaming vidéo sur France.TV et sur les réseaux sociaux via le hashtag #ONPC.

4.78 / 5 ( 23 )