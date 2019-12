ANNONCES





Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 29 décembre 2019. Ce dimanche, et pour la toute dernière fois de 2019, Harry Roselmack nous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h10 pour vos deux magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». Découvrez-en maintenant le sommaire et les reportages….



ANNONCES





Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 29 décembre 2019

Dans « 7 à 8 Life », foie gras, truffes, huîtres et caviar d’Aquitaine. Comment les Halles de la Rochelle préparent le repas du réveillon.

Et dans « 7 à 8 », croisière de luxe en Thaïlande ou quand une goélette de plus 115 mètres de long navigue au plus près des côtes.



ANNONCES





Les petites nones de l’Himalaya. Pour échapper à la maltraitance et à la pauvreté, elles vouent leur existance à la spiritualité

Un nouveau carton d’audience pour « Sept à huit » ?

Chaque semaine « Sept à huit » est un vrai carton d’audience pour la chaîne. La semaine dernière la seconde partie de l’émission a réuni jusqu’à 5.1 millions de téléspectateurs en pointe.

#Audiences @TF1 Très belle performance pour @7a8 présenté par @harryroselmack 📌4,2M de Tvsp et 23,9% de PdA

📍 Pic à 5,1M de Tvsp pic.twitter.com/k3hWaKbYsM — TF1 Pro (@TF1Pro) December 23, 2019

« Sept à huit » et « Sept à huit Life » vous donnent rendez-vous ce dimanche 29 décembre 2019 dès 17h10 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming vidéo.

4.83 / 5 ( 23 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES