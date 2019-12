Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 17 janvier 2020

ANNONCES





Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 17 janvier 2020 – Dernier week-end de l’année et demain votre feuilleton « Un si grand soleil » est de retour avec un nouvel épisode inédit. Mais en attendant lundi soir, si vous avez hâte d’en savoir plus sur ce qui vous attend en janvier, voici les derniers résumés spoilers pour la semaine du lundi 13 au 17 janvier 2020.

ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Dans trois semaines, Johanna va enfin avoir de véritables explications avec Christophe avant de tourner la page et en démarrer une nouvelle avec Ludo. De son côté, Becker va être sur une grosse enquête tandis que Manon est toujours autant en désaccord de sa famille…

Lundi 13 janvier 2020, épisode 361 : Alors qu’Inès se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment, Christophe obtiendra-t-il enfin l’explication qu’il attend depuis longtemps ? De leur côté, les policiers mettent en place une opération risquée.



Mardi 14 janvier 2020, épisode 362 : Tandis que Christophe accuse le coup, les Bastide organisent un diner pour apaiser la situation. De son côté, Johanna fait des projets d’avenir.

Mercredi 15 janvier 2020, épisode 363 : Alors que Becker sent que la situation lui échappe, Eliott explore différentes solutions pour arranger ses affaires. Quant à Christophe, se décidera-t-il à agir ?

Jeudi 16 janvier 2020, épisode 364 : Alors que Manon s’engage de plus en plus dans une cause qui lui tient à cœur, Becker met la pression sur un suspect pour obtenir des informations cruciales.

Vendredi 17 janvier 2020, épisode 365 : Tandis que Johanna prend un nouveau départ, la mauvaise foi de Manon face à ses parents augmente. Pendant ce temps, Inès veut tourner la page.

