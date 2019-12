« Les 12 coups de midi » victoire de Paul hier mais Éric reste maître de midi, pas d’indice pour l’étoile mystérieuse

ANNONCES





« Les 12 coups de midi » victoire de Paul hier. Oui vous avez bien lu, Paul a gagné. Mais c’était lors du prime évènement « Les 12 coups de Noël » diffusé en prime-time sur TF1. Car dans la version quotidienne du jeu c’est toujours Éric qui est notre maître de midi ! Et il le sera pour un petit moment encore. On vous confirme qu’il va trouver sa seconde étoile mystérieuse d’ici au 15 janvier 2020. Bref, on terminera 2019 avec lui et on débutera 2020 avec lui. Tant mieux pour ceux qui l’apprécient, tant pis pour les autres…



« Les 12 coups de midi » victoire de Paul, mais…

Si en prime Paul a performé remportant la victoire finale, dans la version quotidienne Éric a conservé son trophée. Nouvelle victoire à 2.000 euros en ce samedi 21 décembre 2019, somme à partager pour moitié avec la cagnotte réservé aux téléspectateurs qui jouent par téléphone et/ou SMS.

Du côté de l’étoile mystérieuse, cette dernière reste avare en indices. Rien de nouveau hier si ce n’est quelques coins de ciel bleu supplémentaires.



Rappel des indices : La porte de Brandebourg de Berlin, une baguette de pain, la lune en plein jour, un chien aussi.

🎁Nos cadeaux🎁 : il s’agit d’un chanteur américain. Il est considéré comme l’un des précurseurs du mouvement punk.

« Les 12 coups de midi » : les noms proposés pour l’étoile mystérieuse

Hier midi Éric a fait totalement fausse route en proposant le nom du chanteur français Pascal Obispo. À des années lumière de la bonne réponse donc.

On en profite pour faire un petit récapitulatif des noms déjà proposés pour cette étoile mystérieuse, dit étoile de Noël :Nicola Sirkis, Ryan Gosling, Charles Trenet, Michel Galabru, Jean-Louis Aubert, Fernandel, Tom Hanks, Victoria Abril, Franck Sinatra, Robert de Niro, Sylvester Stallone, Fabrice Luchini et Coluche, Jean-Paul Belmondo, Yves Montand, Christophe et donc Pascal Obispo.

Vous avez besoin d’un petit coup de pouce supplémentaire ? Juste avant Noël, Stars-Actu vous offrira un nouvel indice.

Quant à l’audience…

Le parcours d’Éric continue d’être très suivi même si, comme plusieurs champions avant lui, il se fait lyncher sur les réseaux sociaux. 3.4 millions de fidèles pour l’émission d’hier midi et une pointe à 4.6 millions en toute fin d’émission.

#Audiences @TF1 Très belles performances pour #Les12CoupsDeMidi présenté par @JL_Reichmann Toujours très large #Leader 📌 3.4M de téléspectateurs

📈 Pic à 4.6M de téléspectateurs ✅ 23% de PdA auprès des FRDA-50 ans RDV aujourd'hui à 12h sur #TF1 pic.twitter.com/1a0WwUYB9Y — TF1 Pro (@TF1Pro) December 22, 2019

Et « Les 12 coups de Noël » ? Pour l’audience du prime, nous vous invitons à suivre ce lien pour découvrir les chiffres.

« Les 12 coups de midi » vous donnent rendez-vous aujourd’hui à partir de 12 heures sur TF1, ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1. Éric débutera l’émission avec une cagnotte de 150.261 euros de gains et de cadeaux dont 113.000 de cash.

