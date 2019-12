Miss France 2020 a réalisé son rêve à Disneyland Paris (VIDEO)

ANNONCES





Après le joueur de tennis Rafael Nadal il y a quelques semaines, c’est une autre célébrité qui a foulé le sol de Disneyland Paris récemment. En effet, quelques jours seulement après son élection, Miss France 2020 a réalisé son premier déplacement officiel à l’endroit exact où la magie prend vie : à Disneyland Paris !

Âgée de 22 ans, Clémence Botino est une fan inconditionnelle de l’univers Disney et a donc vécu une véritable journée de rêve. « Si on m’avait dit un jour que je reviendrais ici en tant que Miss France pendant la période de Noël avec des oreilles de Minnie sur la tête, je ne l’aurais pas cru ».



Après une nuit royale au Disneyland Hotel, Miss France 2020 a eu le plaisir de découvrir l’incontournable Parade de Noël Disney et de se régaler en voyant Donald, Daisy, Tic et Tac et leurs amis lui faire de grands signes depuis leurs chars enneigés. « C’est incroyable quand je vois que Buzz l’Eclair me fait un petit cœur de loin, je me dis « waouh, il y a quelque chose qui a changé » ».

Clémence était également enchantée de pouvoir aller à la rencontre des français et de constater la bienveillance de ceux qu’elle va représenter tout au long de l’année. « C’est ma première journée en tant que Miss France au contact de gens et je pense que c’est le plus bel endroit que j’aurais pu trouver ».



Découvrez sans plus attendre le reportage de cette journée de rêve et profitez du Noël Enchanté Disney tous les jours jusqu’au 6 janvier 2020.

