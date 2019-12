« Les 12 coups de midi » et l’étoile mystérieuse : un nouvel indice pour Noël ?

ANNONCES





« Les 12 coups de midi » et l’étoile mystérieuse ne vous laisseront pas tomber durant cette période de fêtes. Rendez-vous tous les jours sans exception y compris les 25 décembre et 1er janvier 2020. Et alors que l’étoile mystérieuse reste particulièrement avare en indices, certains se demandent si cette dernière va enfin se montrer généreuse à Noël. Car un nouvel indice se profile bel et bien à côté du chien.



Sauf que cela fait plusieurs jours déjà que l’on discerne ce quelque chose de vert juste à droite de notre beau toutou. Quel est ce nouvel indice ? Va t-il enfin se dévoiler un peu plus et nous permettre d’y voir enfin plus clair ? Pourvu que la magie de Noël opère…

En attendant que s’est-il passé hier dans « Les 12 coups de midi » de TF1 ? Et bien pas grand chose au final. Éric a encore gagné (rappelons qu’il sera avec nous au moins jusqu’à la mi janvier) mais sans briller. Hier midi il s’est contenté de 3.000 euros à partager soit 1.500 pour sa cagnotte.



Aujourd’hui il reviendra tenter sa chance et débutera l’émission avec 152.761 euros de gains et de cadeaux dans sa besace.

Du côté de l’étoile mystérieuse il a proposé sans conviction aucune le nom de Zinedine Zidane. Notez qu’après la Grèce, Éric est revenu en Italie. Le maître de midi semble persuadé que la photo qui sert de fond est celle d’un monument italien. Or, et comme nous vous l’avons déjà indiqué, il s’agit de la porte de Brandebourg de Berlin.

« Les 12 coups de midi » et l’étoile mystérieuse : récap

On fait un petit récap des indices et noms déjà proposés ?

Les indices visibles sur l’étoile : La porte de Brandebourg de Berlin, une baguette de pain, la lune en plein jour, un chien.

🎁Les cadeaux de Stars-Actu🎁 : il s’agit d’un chanteur américain. Il est considéré comme l’un des précurseurs du mouvement punk.

Les noms déjà proposés : Nicola Sirkis, Ryan Gosling, Charles Trenet, Michel Galabru, Jean-Louis Aubert, Fernandel, Tom Hanks, Victoria Abril, Franck Sinatra, Robert de Niro, Sylvester Stallone, Fabrice Luchini et Coluche, Jean-Paul Belmondo, Yves Montand, Christophe, Pascal Obispo, Nikos Aliagas, Zinedine Zidane.

Toujours un succès d’audience

Les jours se suivent et se ressemblent pour « Les 12 coups de midi ». Hier midi 3.5 millions de téléspectateurs et un large de place de leader sur la case horaire.

📊[AUDIENCES] Belles performances pour Les #12CoupsDeMidi toujours largement leader avec : 🌟 3.5M de tlsp

🌟 3.5M de tlsp

🌟 22% auprès des FRDA-50

