EXCLU Plus belle la vie en avance : le meurtrier de Renaud arrêté, Alison dans un état critique (infos PBLV )

EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 17 janvier Alors que l’année s’achève, c’est le week-end et comme d’habitude, il est temps pour les fans de « Plus belle la vie » les plus impatients de découvrir ce qui va se passer prochainement au Mistral. Stars Actu vous en dit plus sur ce qui vous attend dans les trois prochaines semaines, en avant-première et en exclusivité.

Et dans trois semaines, le meurtrier d’Elsa va enfin être arrêté !

En effet, grâce à Vitreuil, les Fedala vont comprendre que Renaud était mêlé à un trafic de médicaments et c’est à cause de ça qu’il est mort. Son meurtrier est un certain Arthur Simonin, qu’Elsa va réussir à coincer et faire parler. Et, pour le plus grand soulagement de Karim, Elsa va choisir de l’épargner et de le livrer à la police.



De son côté, Abdel va être très inquiet pour Alison, enlevée par Arthur. Mila s’inquiète également pour sa soeur mais Abdel refuse de l’informer… Résultat, elle va aller voir la police. Abdel va finalement retrouver Alison inconsciente, elle va être hospitalisée d’urgence, entre la vie et la mort !

Quant à Jean-Paul, il vous réserve bien des surprises… En effet, non seulement il va finir par réaliser qu’il a jugé Gaétan trop vite et que sa réaction était homophobe, mais il va lui-même se travestir à ses côtés !

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi sur France 3

Karim accepte d’aider William pour rétablir l’autorité d’Elsa auprès de la bande de voleurs de cartes bleues. Abdel n’aime pas l’idée que son père prenne autant de risques. Elsa, aidée d’Alison et sa couverture d’acheteuse, force Jade à rentrer dans le rang. Jade fait apparemment allégeance, et lui remet sa part. Alison, elle, est peinée d’avoir dû trahir Jade, avec qui elle avait un bon feeling. De son côté, Jade aimerait que William s’occupe du sort d’Elsa, mais il trouve plus judicieux de s’en prendre à Karim pour isoler Elsa…

Valère vient faire ses adieux à Théo. Il rejoint la légion. Même Mila lui pardonne, et tient à lui faire ses adieux, en toute amitié. De son côté, Tom propose un réveillon entre potes en mode réconciliations avec Théo. Ce dernier hésite à planter Coralie, qui l’incite à rejoindre ses amis le soir du réveillon…

Quand Ariane demande à Boher quelle femme il a ramené chez lui la dernière fois, Boher voit rouge, et confronte Gaétan. Mais ce dernier prétend que c’était sa sœur…

