Plus belle la vie : ce soir, Yolande et Jocelyn se disent adieu (résumé + vidéo de l’épisode 3954 PBLV du 19 décembre 2019)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3954 du jeudi 19 décembre 2019 – C’est encore un grand moment d’émotion qui vous attend ce jeudi soir dans « Plus belle la vie » ! En effet, Yolande quitte Marseille et vient dire adieu à son Jocelyn avec Alain… Un moment très triste et sacrifice énorme de Jocelyn par amour pour Yolande…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3954

Abdel raconte sa crainte à Alison, qui s’inquiète et le soutient. Il lui raconte qui est Joseph, le comptable des pompes funèbres. Elsa, de son côté, annonce à Karim qu’elle reprend l’entreprise, et lui demande d’être son homme de main. Elle prend la place de chef dans son entreprise, soutenue par William, et décidée à découvrir où sont les autres trafics abrités par son frère. Patrick et Boher reçoivent une alerte pour une fusillade sur les docks. Sur place, ils ne voient que du sang, et pas de victimes. Une façon de faire de Pavel…

Yolande annonce son départ à sa famille, qui la soutient, hormis Emilie, même si elle comprend le geste de sa grand-mère. C’est l’heure des adieux. Jocelyn confie sa femme à Alain, et souhaite à Yolande d’être heureuse. Yolande part en mer mais pas pour longtemps…



Luna se donne pour mission de montrer à Valère qu’il est possible de faire le Père Noel. Elle se déguise Mère Noel, son fauteuil fera le traineau et Valère le renne…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3954 du 19 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

