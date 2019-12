Audiences access 18 décembre 2019 : « Un si grand soleil » en grande forme, « Quotidien » leader des talks

ANNONCES





Audiences access 18 décembre 2019. On prend les mêmes et on recommence. Pas grand chose à vous signaler du côté des audiences de l’access puisque les scores sont sensiblement les mêmes chaque jour. Notez toutefois la très grande forme de « Un si grand soleil » sur France 2 qui a décroché hier soir la première place des fictions quotidiennes avant, comme après 20 heures…



Une fois n’est pas coutume, on commence par l’audience des 3 fictions quotidiennes de l’après 20 heures.

« Un si grand soleil » domine donc avec l’épisode inédit du jour. Hier soir il a pu compter sur 3.90 millions de personnes soit 16.2% des téléspectateurs.

Léger coup d’mou pour les « Scènes de ménages » de M6 suivies hier soir par 3.63 millions de personnes soit 15.2% de pda.



« Plus belle la vie » sur France 3 s’est ensuite contentée de 3.34 millions d’inconditionnels (pda 14%).

Audiences access 18 décembre 2019 : autres chiffres

Avant 20 heures

Avant 20 heures, « Demain nous appartient » est leader avec 3.58 millions de téléspectateurs et 17.5% de part de marché pour l’épisode du jour.

On retrouve ensuite « N’oubliez pas les paroles » sur France 2 avec 3.33 millions de téléspectateurs (pda 16.3%). L’absence d’un grand maestro semble peser sur les audiences.

Le 19.45 et « Le 19/20 national » font quasi jeu égal. 2.92 millions de téléspectateurs et 13.2% de pda pour M6; 2.93 millions de téléspectateurs et 14% de pda pour France 3.

Quant à « Objectif Top Chef » sur M6, l’émission culinaire a fait saliver hier 1.69 million de papilles soit 9.5% des téléspectateurs. C’est en légère baisse.

Les 3 principaux talks

Quotidien (TMC)

✔️ Première partie : 922.000 téléspectateurs (pda 4.4%)

✔️ Deuxième partie : 1.72 million de téléspectateurs (pda 7.2%)

TPMP (C8)

✔️ Première partie : 1.03 million de téléspectateurs (pda 4.5%)

✔️ Seconde partie : 1.23 million de téléspectateurs (pda 5.1%)

C à vous (France 5)

✔️ C à vous : 1.47 million de téléspectateurs (pda 7.7%)

✔️ C à vous, la suite : 662.000 téléspectateurs (pda 2.9%)

Télé-réalité

Et on termine comme toujours par la télé-réalité. « Les Princes de l’amour » de W9 sont au plus bas avec seulement 475.000 téléspectateurs pour 2% de part d’audience.

A contrario, léger mieux pour « La villa des coeurs brisés » de TFX avec 345.000 fidèles (pda 1.9%)

