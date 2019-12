ANNONCES





Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 22 décembre 2019. Ce dimanche, et comme chaque semaine, Harry Roselmack nous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h10 pour vos deux magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». Découvrez-en maintenant le sommaire et les reportages….



ANNONCES





Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 22 décembre 2019

Dans « 7 à 8 Life », ses décorations féériques, son marché authentique, bienvenue à Colmar, la ville de Noël. 4.5 millions de visiteurs durant les fêtes.

Et dans « 7 à 8 », les premiers pas de Clémence Botino, « Miss France 2020 ». Qui est-elle ? Les équipes de « 7 à 8 » ont passé une semaine aux côtés de cette reine de beauté originaire de Guadeloupe.



ANNONCES





Il est le sosie vocal de Johnny Hallyday. Découvrez l’incroyable parcours de Jean-Baptiste Guegan dont le premier album est déjà disque d’or.

Audience toujours au top

Le saviez-vous ? Malgré les années qui passent le magazine de TF1 réalise toujours d’excellentes performances d’audience. La semaine dernière par exemple, il a signé sa 3ème meilleure performance de l’année avec 4.3 millions de téléspectateurs et 23% de part de marché.

« Sept à huit » et « Sept à huit Life » vous donnent rendez-vous ce dimanche 22 décembre 2019 dès 17h10 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming vidéo.

4.88 / 5 ( 24 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES