Sommaire de « Zone Interdite » du dimanche 22 décembre 2019 (vidéo)

Sommaire de « Zone Interdite » du dimanche 22 décembre 2019. Ce soir nouveau numéro de votre magazine « Zone Interdite » sur M6. Il aura pour thème « Leur plus beau Noël en famille ».



Chaque année, neuf Français sur dix célèbrent Noël. Une fête qu’aujourd’hui chacun prépare à sa manière ! Ophélie Meunier et les équipes de Zone Interdite ont suivi des familles qui cette année ont décidé de faire vivre à leurs enfants un Noël inoubliable !

Le rêve de Maëlis et Cyril est de passer Noël à Eurodisney avec leur deux grands ados, issus d’un premier mariage, et leurs deux petits derniers : Lyam, 9 ans, et Lucy, 4 ans. Un séjour à 3 600 euros pour lequel cette commerciale et ce saisonnier ont économisé pendant des mois. Alors ce réveillon avec Mickey séduira-t-il les petits et les grands ?

Anaïs, qui travaille dans l’immobilier, et Laurent, employé à la SNCF, s’apprêtent eux à faire une surprise à leurs deux filles, Léna, 9 ans, et Mia, 7 ans. Au programme de leur réveillon, une nuit au Zoo de la Flèche (Sarthe), au plus près des grizzlis dans un lodge avec une vue panoramique sur leurs ours préférés. Et une journée au plus près des animaux dont elles pourront s’occuper avec les vétérinaires du zoo. Un séjour idyllique pour cette famille passionnée de nature.



Pas besoin de dépenser beaucoup pour émerveiller les enfants et faire plaisir aux parents : cette année, Naomie, 7 ans, et Tristan, 10 ans, sont fiers comme jamais. Pour la première fois, ils vont participer au grand défilé annuel de Nancy. C’est François-Xavier, leur papa, menuisier, qui leur a fait une surprise. Costume d’ange pour Naomie, tenue 1900 pour Tristan, le tout fait maison ! Ils défileront sur l’un des quinze chars qui traversent la ville. Car tous les ans, Nancy célèbre en grande pompe la Saint Nicolas, l’ancêtre du père Noël. Défilé, illumination, marché de Noël… Plus de 300 000 personnes font le déplacement pour admirer ce spectacle féérique. Ensuite ce sera choucroute géante pour les participants.

Pour d’autres, Noël est un véritable casse-tête. Ils doivent concilier travail et festivités. C’est le cas pour les Grüss. Et leurs fameux chevaux. Cette année, entre chapiteau et caravanes, Gipsy, la doyenne de la famille, et Alexis, son fils, vont se mettre en quatre pour perpétuer la magie de Noël. Ils veulent offrir aux enfants de la troupe une fête unique et à leurs spectateurs la plus incroyable des messes de minuit !

Vidéo

Voici quelques images de votre émission avec le teaser vidéo

Cette année, ils ont décidé de vivre un Noël pas comme les autres ! À Disneyland, au milieu d'un zoo ou sur le char d'un défilé, l'émotion sera au rendez-vous 🎄😍 #ZoneInterdite demain à 21:05 pic.twitter.com/NT7EbcI3x0 — M6 (@M6) December 21, 2019

Zone Interdite vous donne rendez-vous ce soir dès 21h05 sur M6

