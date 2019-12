EXCLU Plus belle la vie en avance : Elsa dérape, Alison enlevée, Vitreuil de retour (infos PBLV )

ANNONCES





EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 10 janvier En ce début de vacances de fin d’année et comme chaque week-end depuis bien longtemps, les fans du feuilleton de France 3 « Plus belle la vie » les plus curieux ont rendez-vous sur Stars Actu pour en savoir plus sur ce qui vous attend dans les trois prochaines semaines, en avant-première et en exclusivité.

Et dans trois semaines, Elsa va déraper en voulant montrer qu’elle est la chef !

En effet, Elsa va faire preuve d’une extrême violence envers William suite à sa trahison. Ca va le conduire tout droit à l’hôpital !



En enquêtant, les Fedala vont découvrir que Renaud s’est fait voler 10 millions d’euros sur ses comptes offshores avant de mourir. Elsa va mettre une nouvelle fois la pression à William mais il lui jure ne pas être au courant et n’avoir rien fait… Au même moment, Anémone Vitreuil fait son grand retour au Mistral. C’est elle qui a versé une grosse somme d’argent à Renaud mais elle refuse de dire pourquoi.

Dans le même temps, Pavel réclame le remboursement de sa dette… Et comme Elsa ne réunit pas une somme assez importante, Alison se fait enlever… Tout laisse penser que c’est Pavel qui a enlevé Alison ! Abdel choisit de ne pas parler de l’enlèvement à la police…

Et au commissariat, sur conseil de Patrick, Eric décide de préparer le concours de commissaire, tout comme Ariane. Eric va demander à Blanche de le coacher dans ses révisions…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi sur France 3

Karim sauve la vie d’Elsa et Samir, lors d’une fusillade, ce qui crédibilise l’information que Pavel est innocent. Elsa et Karim regardent les employés en s’interrogeant. Elsa les convoque et met les choses au clair. Elle sait que l’un d’eux est un traître. Elle recadre Jade, qui se rebelle. Elle demande à William de fouiller dans son portable, sans rien trouver. De son côté, Abdel a l’impression que Joseph le suit depuis vendredi…

Luna a fort à faire pour remotiver Valère, mais y parvient. Valère fait rêver Tristan, alors que Mila venait le filmer pour le ridiculiser. Théo reproche à Mila de s’acharner sur son ex. Malgré tout, Valère se sent encore mal, et ne retrouve pas l’estime de lui…

Delphine invite Théo et Coralie pour le réveillon de Noel en leur faisant croire que Clément est au courant, et Théo convainc Coralie de venir…

