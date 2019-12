ANNONCES





Un nouvel indice de l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » ? Si Éric et les fidèles téléspectateurs de l’émission ne l’ont pas encore vu, la page Facebook « Qui se cache derrière l’étoile de midi ? » nous indique depuis hier qu’un nouvel indice va bientôt apparaître. Il s’agit du fameux « truc » vert qui se trouve juste sur la droite du chien. Et ce quelque chose de vert ne serait autre qu’un cactus. Info ou intox ? Il vous faudra rester fidèle à TF1 et aux « 12 coups de midi » pour le savoir…



Pourquoi un cactus comme nouvel indice de l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » ?

Si cette info s’avère exacte, vous vous demandez probablement le rapport qu’il peut y avoir entre ce cactus et le chanteur américain que nous recherchons. Et bien cela serait lié à un film dont il aurait chanté la bande-originale. Un peu tiré par les cheveux, comme toujours…

Dans tous les cas, cela n’inspire pas du tout Éric qui a proposé hier le nom du Président Kennedy.



Et sinon…

Notez que malgré l’absence de sa femme, Éric a performé hier avec une victoire à 10.000 euros dont 5.000 pour sa cagnotte.

Il reviendra tenter sa chance aujourd’hui et l’emportera une nouvelle fois puisque son élimination n’est toujours pas d’actualité. Éric sera toujours maître de midi durant les premiers jours de 2020 et trouvera même l’étoile mystérieuse. À priori c’est aux alentours du 15 janvier.

Récap des noms déjà proposés

Nicola Sirkis, Ryan Gosling, Charles Trenet, Michel Galabru, Jean-Louis Aubert, Fernandel, Tom Hanks, Victoria Abril, Franck Sinatra, Robert de Niro, Sylvester Stallone, Fabrice Luchini et Coluche, Jean-Paul Belmondo, Yves Montand, Christophe, Pascal Obispo, Nikos Aliagas, Zinedine Zidane, Diane Kruger, David Bowie, Kennedy.

Indice (s) de l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi »

Rappel de tous les indices disponibles : la porte de Brandebourg de Berlin, une baguette de pain, la lune en plein jour, un chien. Et bientôt un cactus ?

🎁Les cadeaux de Stars-Actu🎁 : il s’agit d’un chanteur américain. Il est considéré comme l’un des précurseurs du mouvement punk.

Toujours d’excellentes performances d’audience

Quant à l’audience, elle est toujours aussi excellente. Hier midi jusqu’à 3.6 millions de fidèles pour la nouvelle victoire d’Éric. TF1 était très largement en tête des audiences sur cette case horaire.

📊[AUDIENCES] Excellentes performances pour Les #12CoupsDeMidi toujours largement leader avec : 🌟 3.6M de tlsp

🌟 23% auprès des FRDA-50 ➡️ RDV à 12:00 sur @TF1 avec @JL_Reichmann pic.twitter.com/WOMZygEzZ4 — EndemolShineFr (@EndemolShineFr) December 28, 2019

Retrouvez les « 12 coups de midi » aujourd’hui à partir de 12 heures sur TF1 mais aussi en replay et streaming vidéo gratuit sur MYTF1 et ce durant 6 jours encore.

