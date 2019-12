Un si grand soleil en avance : Christophe découvre que Johanna le trompe (résumé + vidéo épisode n°350 du 27 décembre)

ANNONCES





Le pauvre Christophe ne va pas être épargné en cette fin d’année dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, ce soir il va surprendre une conversation téléphonique de Johanna et découvrir son infidélité !

Un nouvel épisode de votre feuilleton à suivre ce soir dès 20h45 sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV



Un si grand soleil résumé de l’épisode 350

Johanna appelle Ludo dans le couloir à l’hôpital. Elle lui demande s’il était sérieux quand il lui a proposé de partir vivre à l’étranger tous les deux. Il lui répond qu’il est prêt à tout tant qu’il est avec elle… Ludo lui dit qu’il l’aime et Johanna lui répond qu’elle aussi. Mais elle ne sait pas que Christophe est juste à côté et qu’il a tout entendu… Il est bouleversé…

Et pendant ce temps là, un nouveau vol a lieu à l’association, au grand dam d’Alex…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 27 décembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h45 sur France 2.

