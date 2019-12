Saison 2 de « Balthazar » : un excellent bilan d’audience !

ANNONCES





Malheureusement la saison 2 de « Balthazar » s’est achevée juste avant les fêtes. Mais rassurez-vous puisqu’une saison 3 verra bien le jour. Son tournage devrait d’ailleurs débuter dans quelques semaines à peine…



Et alors que les deux derniers épisodes de la saison 2 ont rencontré un vif succès – près de 6 millions de téléspectateurs et 30% de part de marché – l’heure du bilan est venue, tous les visionnages à J+7 (replay, ndrl) étant désormais comptabilisés.

Saison 2 de « Balthazar » l’heure du bilan

Et à J+7, le succès de cette saison 2 s’est bien sûr confirmé. En replay c’est un gain de plus de 800.000 téléspectateurs qui a été enregistré par épisode.



En moyenne cette deuxième saison a réuni 6,7 millions de téléspectateurs et jusqu’à 7,4 millions de téléspectateurs pour l’épisode 5 diffusé le 5 décembre.

Mais ce n’est pas tout. Non seulement cette deuxième saison est un carton mais elle voit ses performances orientées à la hausse sur le public jeune et féminin avec une moyenne de 31% de part de marché sur les Frda-50 (femmes de moins de 50 ans responsables des achats, ndrl) et de 30% sur les 15-24 ans.

Pour la petite info « Balthazar » a signé la 2ème meilleure audience pour une série TF1 en 2019.

