ANNONCES





Ce soir sur France 2 les « Prodiges » sont de retour pour fêter Noël ! Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en replay, streaming vidéo sur France.TV. À l’occasion de cette 6e édition, votre émission va se parer des couleurs et de la magie de Noël.



ANNONCES





Et pour cette nouvelle édition notez que c’est Marie-Sophie Lacarrau qui prend les commandes des deux primes de cette toute nouvelle saison. Elle sera accompagnée d’un jury d’exception composé de la chorégraphe et danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla, de la soprano Elizabeth Vidal et du violoncelliste Gautier Capuçon.

Cette année, PRODIGES inaugure un nouveau décor et a choisi la ville de Metz et plus précisément les Arènes de Metz pour ce sublime spectacle.

« Prodiges » du 26 décembre 2019

C’est sous l’oeil bienveillant de notre nouvelle maîtresse de cérémonie Marie-Sophie Lacarrau, que se produiront 16 jeunes talents. Pour ce grand show de Noël. Ils seront accompagnés par l’Orchestre National de Metz, sous la direction de Zahia Ziouani.



ANNONCES





Ces jeunes virtuoses du classique, âgés de 10 à 15 ans, sont répartis dans trois catégories : la danse, le chant et les instruments.

Les trois meilleurs de chaque catégorie s’affronteront lors de la seconde soirée, Prodiges, la grande finale, pour tenter de remporter le titre tant convoité de « Prodiges de l’année 2019 ».

Le Jury attentif et bienveillant apportera ses conseils à ces jeunes interprètes aux profils différents, qui, une fois de plus vont nous émerveiller lors de leurs prestations et pour la première, les familles de prodiges feront part de leurs émotions.

Vidéo

Voici quelques images en attendant le début de votre soirée…

Ils sont de retour pour mettre à l’honneur la musique classique !#Prodiges, le show de Noël, jeudi 26 décembre et sur https://t.co/PaFR6Ej5Lf pic.twitter.com/wHIUJOZdBf — France 2 (@France2tv) December 12, 2019

Ce soir « Prodiges » va vous faire découvrir une fois de plus que le talent n’attend pas le nombre des années.

4.8 / 5 ( 15 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES