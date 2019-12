Un si grand soleil : Hugues manipulateur, Ludo, prêt à fuir avec Johanna ce qui vous attend jeudi 26 décembre (épisode n°349)

ANNONCES





Un si grand soleil en avance, spoilers sur le prochain épisode – Après un jour de Noël vraiment particulier pour Johanna et Ludo, que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Et bien dans l’épisode 349 du jeudi 26 décembre, Ludo et Johanna vont coucher à nouveau ensemble…

La situation est compliquée mais Ludo a une idée : il propose à Johanna de fuir ensemble, loin de Gimenez. Mais Johanna ne sait pas si elle se sent vraiment capable de tout quitter comme ça.



Elle va voir Christophe à l’hôpital et lui ment sur les raisons de son absence le jour de Noël. Il lui donne son cadeau mais la sent absente…

Pendant ce temps là, Hugues manipule les Bastide. Il veut inviter toute la famille d’Elisabeth au restaurant mais Julien trouve ça trop rapide. Il s’inquiète pour sa mère et pense que Hugues est avec elle par intérêt… Mais quand Julien discute avec Hugues, ce dernier réussit à le convaincre de sa bonne foi. Julien est rassuré.



De son côté, Camille subit une mauvaise ambiance à la maison alors que Laetitia n’est pas bien depuis que Hugues l’a larguée. Elle demande à Manu de s’installer chez lui… Il vient parler à Laetitia et ils s’embrouillent.

