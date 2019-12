Un si grand soleil : Johanna dans le viseur de la police, Christophe démasque Ludo, ce qui vous attend lundi 30 décembre (épisode n°351)

ANNONCES





Un si grand soleil en avance, spoilers sur le prochain épisode – La semaine est terminée et si vous êtes accro au feuilleton quotidien « Un si grand soleil », vous devez être impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend dans le prochain épisode. Et on peut dire que ça va bouger dans l’épisode 351 du lundi 30 décembre ! En effet, la police va enquêter sur Johanna.

Ils sont maintenant convaincus que c’est l’avocate qui aide Gimenez et fait passer des informations sur sa femme… Reste à trouver des preuves contre elle.



Et comme si ça ne suffisait pas, Christophe va réussir à piéger Johanna. Il va subtiliser son téléphone et découvrir que c’est Ludo son amant ! Il va également se confier à Alice sur l’infidélité de Johanna. Elle lui conseille d’en parler avec elle avant son opération.

De son côté, Virginie est mal après que de l’argent ait été retrouvé dans son casier. Une preuve accablante mais elle jure qu’elle est innocente et que ce n’est pas elle qui vole à l’association !



