Audiences access 9 janvier 2020 : nouveau record pour « N’oubliez pas les paroles » et « Les Princes de l’Amour »

Audiences access 9 janvier 2020. Les jours se suivent et se ressemblent pour Nagui et son jeu musical « N’oubliez pas les paroles ». Le formidable parcours de Margaux continuer de doper les chiffres offrant à l’émission son nouveau record d’audience de la saison. Même si la 5ème plus grande maestro n’a rien gagné hier soir (voir ICI), les fans du jeu répondent nombreux à l’appel. Hier soir 4.09 millions de mordus pour le second numéro soit 20% des téléspectateurs.



Toujours avant 20 heures, on retrouve ensuite TF1 et son feuilleton « Demain nous appartient ». 3.39 millions d’aficionados hier soir pour 16.8% de part de marché. C’est en baisse par rapport à la veille.

« Le 19/20 national » de France 3 complète le podium avec 2.77 millions de téléspectateurs (pda 13.3%)



Suit le 19.45 de M6 avec 2.72 millions de personnes informées et 12.3% de pda.

Enfin « Chasseurs d’appart’ : Qui peut battre Stéphane Plaza ? » reperd quelques plumes avec 1.21 million de personnes (pda 6.8%)

Audiences access 9 janvier 2020 : autres chiffres

Les talks

Du côté des talks « Quotidien » continue de très largement dominer TPMP

Quotidien (TMC)

✔️ Première partie : 927.000 téléspectateurs (pda 4.4%)

✔️ Deuxième partie : 1.66 million de téléspectateurs (pda 7%)

TPMP (C8)

✔️ Première partie : 874.000 téléspectateurs (pda 3.8%)

✔️ Deuxième partie : 1.17 million de téléspectateurs (pda 4.9%)

C à vous (France 5)

✔️ C à vous : 1.48 million de téléspectateurs (pda 7.7%)

✔️ C à vous, la suite : 562.000 téléspectateurs (pda 2.4%)

Après 20 heures, hors JT

Du côté des fictions quotidiennes de l’après 20 heures, les « Scènes de ménages » de M6 continuent de dominer mais sont en baisse. Hier soir 3.74 millions de fidèles pour 15.6% de pda.

Ça baisse aussi pour « Un si grand soleil » sur France 2 avec 3.56 millions de mordus et 14.9% de part de marché pour l’épisode du jour.

Enfin petite éclaircie pour « Plus belle la vie » sur France 3 avec 3.20 millions de fans et 13.4% de part de marché. Cela reste tout de même assez faible.

À signaler aussi le beau succès de « C’est Canteloup ». La pastille d’humour de TF1 a amusé hier soir 5.23 millions de Français soit 21.9 des téléspectateurs.

Télé-réalité

Du côté de la télé-réalité, notez un record pour « Les princes et les princesses de l’amour » de W9. Hier soir ils ont convaincu 806.000 téléspectateurs pour 3.5% de pda.

❤️ Records en série pour #LPDLA7 ❤️ 🏆 Meilleure performance 4+ (3.5%) / FRDA-50 (8.1%) / 15-34 ans (11.1%) depuis 2016 pour l’inédit de 20h 🏆Meilleure audience depuis 2016 🥇 Leader TNT et 4ème chaine nationale auprès des 15-34 ans 👩‍❤️‍👨 806 000 téléspectateurs pic.twitter.com/Hmu3Tr4kQ7 — W9 (@W9) January 10, 2020

A contration nette baisse pour « La villa des coeurs brisés » de TFX avec 355.000 fidèles (pda 1.8%).

