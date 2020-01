Ce soir sur France 3 « 300 Chœurs chantent l’amour » avec Slimane, Vitaa, Vincent Niclo (vidéo)

ANNONCES





Ce soir sur France 3 retrouvez « 300 Chœurs chantent l’amour » dès 21h05. Pour commencer l’année 2020 en douceur, les artistes de « 300 Chœurs » vont revisiter les plus belles chansons d’amour accompagnés des voix des plus beaux chœurs français dans des versions spécialement arrangées pour l’émission Replay et vidéos à gogo sur la page dédiée de France.TV (site et/ou application).



Pour l’occasion, redécouvrez les grands classiques de la chanson comme vous ne les avez jamais entendus : « Que je t’aime » de Johnny Hallyday, « Ne me quitte pas » de Jacques Brel, « Message personnel » de Françoise Hardy, « Non je ne regrette rien » d’Edith Piaf, « Pull Marine » d’Isabelle Adjani, « Elle a les yeux revolver » de Marc Lavoine, « Et maintenant » de Gilbert Bécaud, « Sauvez l’amour » de Daniel Balavoine, et beaucoup d’autres…

« 300 Chœurs chantent l’amour » : les artistes et invités de ce soir

Et ce soir vous retrouverez : ISABELLE BOULAY, MARC LAVOINE, JEAN-BAPTISTE GUEGUAN, VINCENT NICLO, ANGGUN, ROBERTO ALAGNA, VITAA & SLIMANE, DAVE, CLAUDIO CAPEO, BLACK M, JULIE ZENATTI, CHIMENE BADI, MAELLE, CHARLELIE COUTURE, LARA FABIAN, ARCADIAN, la troupe de la comédie musicale GHOST et beaucoup d’autres.

Et comme le veut la tradition, les chœurs seront au cœur de cette soirée :



BLOOM GOSPEL, LE CHŒUR DE L’ARMÉE FRANÇAISE, L’ACADÉMIE INTERNATIONALE DE COMÉDIE MUSICALE, CHŒUR ET MOUVEMENT, GOSPEL POUR 100 VOIX, LES PETITS ÉCOLIERS CHANTANTS DE BONDY, LES COPAINS D’ACCORDS, LES CHŒURS DE FRANCE, C4, L’ACADÉMIE INTERNATIONALE DE DANSE, LE CHŒUR DES PARISIENNES, LE CHŒUR ÉPHÉMÈRE, LE CHŒUR SYMPHONIQUE DE PARIS…

Vidéo

Et on se met déjà l’ambiance grâce à la bande-annonce officielle telle que diffusée par France 3 sur son antenne et sur les réseaux sociaux

💕 Ah l'amour… Retrouvez les #300choeurs pour une émission spéciale, demain à 21.05 ! 🎤 pic.twitter.com/hIJQ4p1tnE — France 3 (@France3tv) January 9, 2020

L’amour est au programme des « 300 Chœurs » ce soir sur France 3. Vous laisserez-vous séduire ?

