Audiences TV access 28 janvier 2020 : Record historique pour « Quotidien », « Les princes et les princesses de l’amour » au top

Audiences TV access 28 janvier 2020. Belle soirée pour Yann Barthès hier soir. Avec « Quotidien » il a signé un nouveau record d’audience historique. Sinon le jeu de France 2 « N’oubliez pas les paroles » est resté leader avant 20 heures alors que « Les princes et les princesses de l’amour » de W9 ont signé leur meilleure performance de la saison. On entre dans le détail des chiffres.



Record historique oblige, on commence par les audiences des 3 principaux talks.

Quotidien (TMC)



✔️ Première partie : 923.000 téléspectateurs (pda 4.4%)

✔️ Deuxième partie : 1.98 million de téléspectateurs (pda 8.5%) – Pda historique du programme

TPMP (C8)

✔️ Première partie : 1.02 million de téléspectateurs (pda 4.5%)

✔️ Deuxième partie : 1.21 million de téléspectateurs (pda 5.2%)

C à vous (France 5)

✔️ C à vous : 1.17 million de téléspectateurs (pda 6.1%)

✔️ C à vous, la suite : 444.000 téléspectateurs (pda 2%)

Audiences TV access 28 janvier 2020 : autres chiffres

Avant 20 heures

Avant 20 heures « N’oubliez pas les paroles » continue de dominer. 4.12 millions de fidèles ont assisté à l’énième victoire de Margaux soit 20.5% des téléspectateurs.

TF1 suit avec son feuilleton « Demain nous appartient » dont l’épisode du jour s’est contenté de 3.40 millions de téléspectateurs (pda 16.7%). Ça chute par rapport à la veille.

On retrouve ensuite le 19.45 de M6 avec 3.01 millions de Français informés (pda 14.1%) et le 19.20 national de France 3 suivi par 2.97 millions de personnes (pda 14.3%).

Quant à l’émission de M6 « Chasseurs d’appart : Qui peut battre Stéphane Plaza ? » elle affiche un beau résultat avec 1.48 million de fidèles (pda 8.3%).



Après 20 heures, hors JT

Du côtes des fictions quotidiennes, les « Scènes de ménages » de M6 continuent de dominer avec 3.72 millions de téléspectateurs soit 15.8 % de l’ensemble du public.

Un si grand soleil sur France 2 n’est pas bien loin avec 3.41 millions de fans pour 13.5% de pda.

Ça repart à la baisse pour « Plus belle la vie » sur France 3 avec 3.23 millions de fans et 13.8% de part d’audience moyenne pour l’épisode du jour.

Télé-réalité

On termine comme toujours par la télé-réalité. « Les princes et les princesses de l’amour » de W9 affichent leur record de la saison 3.5 % de pda et 801.000 téléspectateurs !

À contrario ça baisse « La villa des coeurs brisés » de TFX avec 412.000 fidèles (pda 2.1%).

