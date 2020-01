Plus belle la vie : ce soir, Sabrina se confie (résumé + vidéo de l’épisode 3982 PBLV du 28 janvier 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3982 du mardi 28 janvier 2020 – Ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie », Mila retrouve sa soeur, Sabrina se confie à Claire sur le drame qu’elle a vécu il y a quelques années… La mort de son petit ami de l’époque.

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3982

Patrick vient voir Alison et lui balance tout sur les Fedala. Alison demande des comptes à Elsa qui lui jure que Patrick a menti pour semer la zizanie, et que sa greffe s’est faite en toute légalité. Patrick met en garde Karim qu’il ne les lâchera pas. Elsa laisse le choix à Jade, soit elle passe par la voix légale pour récupérer son fils, soit elle décide de quitter la France et de répartir à zéro. Joseph annonce à Abdel qu’il a décidé de rester travailler aux pompes funèbres, mais il se rend plus tard au commissariat pactiser avec Patrick…

Sabrina se sent mal et raconte à Claire qu’il y a quelques années, période où elle vivait encore dans sa voiture, elle a perdu son petit ami Jerry. Elle veut se débarrasser de sa voiture qui lui rappelle sa mort. Une fois dans l’habitacle, alors qu’elle conduit, une voix d’outre-tombe l’appelle…



Au restaurant Didot est en boucle sur sa femme décédée. Éric et Noé, qui doivent réviser, se trouvent la passion commune du jeu vidéo…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3982 du 28 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

