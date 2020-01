Demain nous appartient en avance : Jules a un comportement étrange (résumé + vidéo épisode 648 DNA du 28 janvier 2020)

Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 648 du mardi 28 janvier 2020 –Ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient », Jules va avoir un comportement très étrange alors que sa mère vient lui parler de l’enquête sur la fusillade du commissariat… A-t-il quelque chose à se reprocher ?

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 648

Alors que Jules est dans sa chambre, Virginie veut lui parler de la fusillade qui a eu lieu. Martin et Virginie pensent que le responsable est l’ancien codétenu du père de Jules. Elle informe donc son fils pour le rassurer et le tenir au courant des dernières informations. Au moment où sa mère quitte sa chambre, Jules a une attitude très étrange… L’air inquiet, il se dirige vers son bureau et déchire un document. Que peut-il bien avoir à cacher ? A-t-il un rapport avec la fusillade ?

Pendant ce temps là, Georges vit une expérience nouvelle à laquelle il ne s’attendait pas, tandis que Christelle retrouve une assurance inattendue. Et un petit jeu s’installe entre Rose, Chloé et Antoine.



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 648 du 28 janvier

