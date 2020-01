Un si grand soleil en avance : Janet ne veut pas vivre avec Becker (résumé + vidéo épisode n°372 du 28 janvier)

Janet et Clément ne sont pas sur la même longueur d’ondes en ce moment dans votre feuilleton « Un si grand soleil ». Alors que Clément a été vexé d’être écarté quand Emmy a débarqué, voilà maintenant qu’une discussion au sujet de la vie de couples va semer la zizanie…

Un si grand soleil résumé de l’épisode 372

Janet organise un dîner avec Clément et sa fille, Emmy. Emmy leur annonce qu’à la rentrée avec Clément, ils vont s’installer ensemble. Elle trouve que ça ne changera pas grand chose puisqu’ils sont tout le temps l’un chez l’autre et trouve pratique d’économiser un loyer à Paris… Becker rebondit, il trouve que c’est un engagement de vivre ensemble. Mais quand Emmy leur demande quand ils vont emménager ensemble, Janet avoue ne pas en avoir envie…

Et tandis qu’Eliott déploie son nouveau plan, Alice se pose de plus en plus de questions sur sa fille.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 28 janvier

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

