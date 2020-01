Audiences TV prime 30 janvier 2020 : retour gagnant pour « Munch », « FBI » au plus bas

▶️📈 #Audiences @infofrance2

Plus de 2M de TSP et 9,5%% de PDA pour la spéciale « Vous avez la parole » avec François Fillon sur @France2tv

Plus de 1.4M de TSP et 9.8% de PDA pour « #VALP la suite »@VALP @LeaSalame @ThomasSotto #politique pic.twitter.com/AJUabnorDL

— France2ServicePresse (@France2_Presse) January 31, 2020