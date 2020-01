Audiences TV 30 janvier : des records pour « Balance ton post »(+ vidéo replay)

Audiences TV 30 janvier 2020. Hier soir, dès 21h50, Cyril Hanouna présentait un nouveau numéro de son talk du jeudi soir « Balance ton post » (invités et sommaire ICI). Et une fois de plus, le succès a été au rendez-vous avec même quelques records à la clé.



ANNONCES





Audiences TV 30 janvier : des records pour « Balance ton post »

La première partie de l’émission a ainsi réuni 700.000 téléspectateurs pour 3.6% de part de marché. Les records sont à chercher du côté des cibles avec 8.2% sur les 25-49 ans et 8% sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

La seconde partie a encore tenu éveillés 505.000 personnes soit 5.2% de ceux qui étaient encore scotchés devant leur petit écran. Notez une très belle performance et surtout un record auprès des 15-34 ans avec 15.9% de part de marché sur cette cible !



ANNONCES





Vidéos replay

Comme toujours, nous vous proposons de terminer avec des images. Deux vidéos de l’émission d’hier à découvrir maintenant…

Découvrez tout d’abord le témoignage de Bénédicte Mei dont la fille est décédée dans un accident d’hélicoptère sur le tournage de l’émission de TF1 « Dropped »

Autre vidéo avec le témoignage d’André Goretti. Il raconte le parcours des pompiers face aux policiers lors de la récente manifestation

"Sur tout le parcours vous nous gaziez !" André Goretti raconte le parcours des pompiers face aux policiers lors de la manifestation #BalanceTonPost pic.twitter.com/xCxFb1Uzci — Balance Ton Post (@BalanceTonPost) January 30, 2020

« Balance ton post » revient jeudi prochain sur C8.

4.89 / 5 ( 37 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES