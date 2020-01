« Munch » du 30 janvier 2020 : ce soir, découvrez les deux premiers épisodes de la saison 3

« Munch » du 30 janvier 2020. C’est enfin ce soir que TF1 lance la saison 3 de « Munch », l’avocate la plus déjanté du PAF. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1. Ce soir les deux premiers épisodes « Impossible n’est pas Munch » et « Cas de conscience ».



ANNONCES





Pour en savoir plus sur cette saison 3, suivez ce lien et découvrez ce qui vous attend tout au long de cette nouvelle salve d’épisodes.

« Munch » du 30 janvier 2020 : les deux épisodes de ce soir

« Impossible n’est pas Munch » : Tandis que Munch et toute l’équipe tentent de découvrir qui a voulu tuer Bellanger, une jeune avocate fait tout pour se faire engager dans le cabinet. Dans quel but ?



ANNONCES





« Cas de conscience » : Munch défend une infirmière accusée d’avoir voulu tuer l’une de ses patientes, une adolescente paraplégique. Simple erreur médicale ou véritable meurtre?

TF1 enchaînera dès 23h10 avec la rediffusion de l’épisode « Parole contre parole »

Vidéo

Impatients vous aussi ? En attendant ce soir, découvrez un extrait vidéo de votre série…

"Quand nous on vient, c'est quand même plus marrant !"😂

⏰Munch fait son grand retour, demain à 21h05 sur @TF1 ! pic.twitter.com/ZA2mbfgHUm — MYTF1 (@MYTF1) January 29, 2020

Nouveau succès d’audience ?

La saison 2 de « Munch » a été un vrai succès d’audience. Le final de la saison 2 a ainsi rassemblé 5.40 millions de fidèles pour 26.2% de part de marché sur l’ensemble du public et 24% auprès des femmes responsables des achats de moins de cinquante ans.

Cette saison 3 sera t-elle également couronnée de succès ?

4.91 / 5 ( 32 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES