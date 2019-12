« Boyard Land » du 21 décembre 2019 : qui sont les invités de ce soir ?(vidéo)

ANNONCES





« Boyard Land » débarque enfin ce soir sur France 2. Le parc d’attractions dirigé par le Père Fouras, mais dont le directeur est Willy Rovelli, ouvre ses portes dès 21h05 mais aussi en replay et streaming gratuit sur France.TV.



Présentation

Pour ceux qui auraient quelque chose, on replante le décor avec le texte officiel de présentation.

Vous vous êtes déjà demandés, d’où venait la fortune du Père Fouras ? Pourquoi était-il si doué pour créer des jeux plus magiques les uns que les autres.

Avant de venir sur Fort Boyard, il dirigeait un parc d’attractions, avec des manèges, des personnages merveilleux ou encore des jeux aquatiques. Un passé, inconnu de tous, et qui allait pourtant ressurgir du fait d’un homme qui ne vous est pas inconnu non plus !



Cet homme, c’est le célèbre cuisinier du Fort : Le chef Willy Rovelli !

S’il était incapable de réussir un seul de ses plats, Willy avait pourtant une ambition secrète : devenir maître du Fort… à la place du Père Fouras !

S’il voulait avoir la même réussite, il devait mener sa propre enquête pour comprendre comment le Père Fouras avait amassé une telle fortune.

On dit souvent que la curiosité est un vilain défaut, et pourtant, en fouillant une vieille malle dans le bureau du Père Fouras, il découvrit son secret… Mais surtout une carte qui allait lui permettre de retrouver ce parc d’attraction abandonné.

La chance lui souriait enfin, il allait partir du Fort, faire renaître ce parc abandonné et devenir : Directeur de Boyard Land.

« Boyard Land » du 21 décembre 2019 : les invités de cette première

Pour ce premier numéro – à priori il devrait y en avoir 4 – deux équipes vont s’affronter.

D’un côté l’équipe rouge composée Vitaa, Slimane, Amel Bent et Mickael Miro. Cette équipe jouera au profit de l’association « Juste Humain » qui depuis 2011 accompagne les enfants et les adolescents atteints d’un cancer ou d’une pathologie lourde, ainsi que leurs familles.

De l’autre l’équipe blanche composée Jarry, Fréderick Bousquet, Ariane Brodier et Christelle Cholet/ Ils joueront au profit de l’association NaturDive qui met en œuvre, développe et encourage toute action visant à étudier, préserver et protéger l’environnement marin.

>>> Tout savoir sur le règlement et les différents épreuves en suivant ce LIEN.

Vidéos

Cette émission sera aussi l’occasion de découvrir quelques-uns des nombreux personnages du parc. Parmi eux Passe Nullepart, Double Passe, Passe Moilesucre, Passe Laseconde ou bien encore Pass’idrôle.

En attendant de les découvrir, voici deux extraits vidéos.

Dans le premier extrait, on découvre Amel Bent en pleine difficulté…

😂🤣

Pendant que @Slimaneoff est mort de rire 😂, @amel_bent a des doutes sur sa capacité à réussir l'épreuve des Pinces…

A votre avis, ça va le faire ?

RDV samedi à 21h05 avec @olivierminne et @Willy_Rovelli sur @France2tv pour avoir la réponse 😉🤡 pic.twitter.com/YqeLe4AvJM — Boyard Land Officiel (@boyardlandoff) December 19, 2019

Dans le second extrait, on retrouve Jarry qui comme toujours a du mal à surmonter sa peur…

@boyardlandoff n'a pas laissé @JarryAtypique indifférent 🤣 ! Des cris 🤡 A votre avis, Jarry surmontera t-il sa peur ? Croyez moi, un instant riche en rire à prévoir Samedi prochain à 21h05 sur @France2tv avec @olivierminne #BoyardLand #olivierminne pic.twitter.com/z0XX4jvZcg — Boyard Land Officiel (@boyardlandoff) December 17, 2019

« Boyard Land » débarque ce soir sur France 2 dès 21h05 ! Serez-vous au rendez-vous de ce tout premier numéro ? Nous, nous avons déjà fait notre choix…

