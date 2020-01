Brad Pitt et Jennifer Aniston réunis pour les SAG Awards

Brad Pitt et son ex-femme Jennifer Aniston se seraient-ils remis ensemble ? C’est la rumeur qui circule depuis un petit moment et que les deux acteurs ont encore alimenté ce week-end en apparaissant main dans la main dans les coulisses de la cérémonie des SAG Awards 2020.

Même si Brad Pitt s’est récemment exprimé en affirmant que Jennifer Anison est « une bonne amie », ces deux là avaient l’air particulièrement complices dimanche soir à Hollywood.



ANNONCES





Rappelons que Brad Pitt et Jennifer Anison se sont séparés en 2005 après que Brad Pitt ait démarré une liaison avec Angelina Jolie. Brad Pitt et Angelina Jolie se sont mariés en 2014, ils se sont séparés en 2016 et leur divorce a été finalisé l’an dernier 2019.

Sur l’une des photos publiées par Page Six, on voit Brad Pitt tenir la main de Jennifer Aniston dans les coulisses des SAG Awards hier soir tandis que sur une autre Jennifer lui touche le torse et Brad la tient par le bras.



ANNONCES





Au cours de la cérémonie, Brad Pitt a remporté le prix de la Performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans un second rôle pour « Once Upon a Time… in Hollywood » de Quentin Tarantino. Quant à Jennifer Aniston, elle a remporté le trophée de la Performance exceptionnelle d’une actrice dans une série dramatique pour « The Morning Show ».

Brad Pitt et Jennifer Aniston aux #SAGAwards. pic.twitter.com/mPvLERgJ3d — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) January 20, 2020

4.75 / 5 ( 16 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES