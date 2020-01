Un si grand soleil en avance : Ludo vient voir Christophe (résumé + vidéo épisode n°366 du 20 janvier)

Une nouvelle semaine commence et ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil », ça va chauffer entre Ludo et Christophe… Alors que le cauchemar est fini pour Johanna et Ludo et qu’ils démarrent une nouvelle vie tous les deux, Ludo décide d’aller voir Christophe à l’hôpital.

Un nouvel épisode de votre feuilleton à suivre ce soir dès 20h45 sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



ANNONCES





Un si grand soleil résumé de l’épisode 366

Ludo vient voir Christophe à l’hôpital pour s’expliquer. Mais ça ne se passe pas du tout comme il l’espérait… Christophe est très en colère et remonté contre lui. Il lui reproche d’avoir profité de sa maladie pour draguer sa femme ! Ludo essaie de lui expliquer qu’ils n’ont pas choisi de tomber amoureux mais c’est peine perdue. Christophe lui demande de partir et lui dit qu’il ne veut plus jamais le voir.

Et alors qu’une petite fête se prépare au sein de la colocation, Romane s’apprête à nouveau à passer à l’acte.



ANNONCES





Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 20 janvier

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h45 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

4.76 / 5 ( 17 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES