Demain nous appartient en avance : Rose piège Antoine (résumé + vidéo épisode 642 DNA du 20 janvier 2020)

Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 642 du lundi 20 janvier 2020 –Ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient », Rose va piéger Antoine en faisant mine de rencontrer Marco sous ses yeux… Autant dire qu’Antoine ne va rien comprendre puisque c’est lui qui se cache derrière Marco !

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 642

Rose et Antoine prennent un café au spoon. L’occasion pour lui de tenter une nouvelle fois de séduire Rose. C’était sans compter sur l’arrivée d’un homme qu’attendait Rose depuis un certain temps… Marco s’est enfin décidé à venir lui rendre visite et la rencontrer physiquement ! De quoi déstabilisé Antoine qui n’a pas l’air de comprendre la scène qui se déroule face à lui…

De son côté, Bart s’enfonce dans son mal-être. Lou aide Karim à ouvrir les yeux. Et William et Sofia sont dans une impasse, d’autant que William peine à contrôler ses réactions…



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 642 du 20 janvier

