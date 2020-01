« Caïn » du 31 janvier 2020 : ce soir deux épisodes de la saison 8

« Caïn » du 31 janvier 2020. Ce soir, « Caïn » vous donne rendez-vous pour la suite de la saison 8. Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 ou sur France.TV



« Caïn » du 31 janvier 2020 : vos deux épisodes de ce soir

« La 13 ème victime »

Guests : Thomas JOUANNET – Isabelle RENAULD



Il y a 20 ans, Caïn, aspirant policier, arrêtait Samuel Labeyrie – un tueur en série ayant assassiné 13 victimes.

De nos jours, alors que Labeyrie est toujours en prison, un copycat fait surface – et assassine un homme, Damien Odoul… en suivant les exacts mêmes rituels que Samuel. C’est alors que ce dernier appelle Caïn au secours et lui révèle un secret qu’il garde enfoui depuis 20 ans : sa 13 ème victime… ce n’est pas lui qui l’a tuée… mais sa fille – Sara, 15 ans, à l’époque!! Sara dont il a maquillé le meurtre des rituels de ses assassinats pour lui permettre d’échapper à la justice. Sara qui a disparu sans laisser de traces peu de temps après l’incarcération de son père… Sara que Samuel demande à Caïn de retrouver. Car le tueur en est certain : le copycat, c’est elle… c’est sa fille.

« Mystification »

Guests : Pierre CASSIGNARD

Caïn enquête sur la disparition de Wanda Zeller lors d’un spectacle de magie devant une salle comble. Seule trace de la victime, du sang qui a éclaboussé la cage de verre dont elle devait s’échapper.

L’enquête s’oriente vers Angel Fox, le mentor et partenaire de Wanda, également son ex-prof. Seul hic, Angel était sur scène au moment du drame. Comment Angel aurait-il pu agresser Wanda alors que tout un public était témoin ? Aurait-il agi avec la complicité d’Anaïs Demonge, amie et rivale de Wanda ? A moins que ce soit Philippe Marquand, ancien partenaire d’Angel, que ce dernier semble encore tenir sous son emprise ….et qu’on retrouvera mort, assassiné avant même qu’on ait pu l’interroger. Tout au long de cette enquête, Caïn va avoir l’impression d’être au cœur d’un spectacle d’illusionnistes grandeur nature où il va avoir du mal à distinguer la réalité de l’illusion. Leurrer ou être leurré, telle sera la question qui va rythmer cette intrigue.

Audience : retour mitigé pour Caïn

Très grosse déception pour le retour de la série la semaine dernière. A peine 2,74 millions de téléspectateurs pour 13.7% de pda pour les deux premiers épisodes de cette ultime saison.

