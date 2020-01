Ce soir en direct sur M6 « L’invitation » avec Gad Elmaleh et Philippe Lellouche (vidéo)

ANNONCES





« L’invitation » avec Gad Elmaleh et Philippe Lellouche, c’est enfin ce soir dès 21h05 en direct sur M6 ou en live, streaming vidéo sur 6Play.



ANNONCES





« L’invitation » c’est quoi ? C’est une pièce de théâtre qui sera diffusé en direct du Théâtre de la Madeleine à Paris.

L’histoire

Il y a les amis d’enfance, les amis que l’on voit, ceux que l’on ne voit plus ou pas assez. Et puis il y a Charlie.

Charlie c’est l’ami imaginaire que Daniel a créé pour tromper son épouse sans éveiller les soupçons.



ANNONCES





Charlie c’était l’idée parfaite pour ne perdre ni sa femme, ni sa situation, ni son appartement, ni sa maîtresse.

Jusqu’au jour où Catherine, sa femme, exaspérée peut-être, suspicieuse sans doute, demanda à le rencontrer…

Pour sauver son mariage Daniel va donc devoir inviter à dîner un inconnu qui l’espace d’une soirée jouera le rôle de son meilleur ami. Inventer ce Charlie était-ce une si bonne idée finalement ?

Pour ne pas en louper une miette

Pas compliqué. Branchez-vous sur M6 dès 21h05 et calez-vous bien au fond de votre fauteuil. Attention fous rires garantis.

Autre possibilité le live depuis tous vos appareils connectés. Suivez ainsi la pièce en streaming depuis votre pc, votre smartphone ou votre tablette en optant pour la fonction direct de 6PLAY.

Un replay est ensuite censé prendre le relais… ^^

« L’invitation » : le teaser vidéo

Si cette présentation n’a pas suffi à vous convaincre, voici quelques images…

Un homme infidèle s'invente un meilleur ami pour ne pas éveiller les soupçons de sa femme 🤫🎭 📺

Commencez l'année 2020 avec @gadelmaleh et @phil_lellouche EN DIRECT à 21:05 pour #Linvitation pic.twitter.com/tFkiaycdL1 — M6 (@M6) January 1, 2020

Et si vous commenciez 2020 par une petite dose d’humour ? Gad Elmaleh et Philippe Lellouche n’attendent plus que vous.. Rendez-vous ce soir sur M6 et 6play.

4.56 / 5 ( 18 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES