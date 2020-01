Audiences prime 31 décembre 2019 : « Le Grand Bêtisier » de TF1 leader devant France 2 et « La chanson française fête le 31 »

ANNONCES





Audiences prime 31 décembre 2019. Une fois n’est pas coutume c’est TF1 qui a décroché la première place des audiences en cette soirée de la Saint-Sylvestre. Le traditionnel « Grand Bêtisier » de Karine Ferri et Christophe Beaugrand a amusé 3.18 millions de personnes soit 23.1% du public présent devant son poste de télévision. C’est un peu moins bien que l’an dernier….



Puis, à partir de 23h30, Nikos Aliagas et « Toute la musique qu’on aime » ont tenu éveillés 1.97 millions de personnes (pda 21.7%).

Audiences prime 31 décembre 2019 : autres chaînes

En seconde position on retrouve France 2 et son premier réveillon sans Patrick Sébastien. Ainsi « La chanson française fête le 31 » de Faustine Bollaert , Daphné Bürki et Sophie Davant s’est contentée de 2.85 millions de fidèles pour 21.5% de part de marché sur l’ensemble du public. C’est nettement moins bien que l’an dernier mais c’est loin d’être un flop comme certains s’amusaient à le prédire.



France 3 prend la 3ème place avec sa série « Capitaine Marleau ». Mais cette fois pas de miracle. À peine 2.27 millions de téléspectateurs et 15.7% de pda pour l’épisode en rediffusion.

On retrouve ensuite Arte avec le westerne « Les professionnels » de Richard Brooks. Porté par Burt Lancaster et Lee Marvin, il a convaincu 845.000 amateurs du genre (pda 5.9%).

Grosse claque pour M6 dont le divertissement « Les artistes remontent le temps » s’est contenté de 625.000 téléspectateurs et 4.4% de pda.

