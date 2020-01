L’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » : un nouvel indice se dessine, mais c’est quoi ?

ANNONCES





L’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » délivre peu à peu quelques bribes d’indices. Mais pas toujours facile de voir tout de suite de quoi il s’agit. Heureusement, en ce premier jours de l’an 2020, La page « Qui se cache derrière l’étoile de midi » nous permet d’y voir un peu plus clair sur cet indice qui se dévoile à gauche de l’image. Et il s’agirait d’un drakkar ou un bâteau viking si vous préférez.



Pourquoi un drakkar comme indice ?

Et bien on peut parler d’un nouvel indice tiré par les cheveux. Cela aurait en effet un rapport avec les origines de ses ancêtres. Ils sont allés quand même allés chercher très loin. Déjà que le chanteur qui se cache derrière cette étoile n’est pas connu de tous, si en plus il faut connaître les origines de ses parents…

L’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » et ses indices

Rappel de tous les indices disponibles : la porte de Brandebourg de Berlin, une baguette de pain, la lune en plein jour, un chien. Et bientôt : un drakkar et un cactus…



🎁Les cadeaux de Stars-Actu🎁 : il s’agit d’un chanteur américain. Il est considéré comme l’un des précurseurs du mouvement punk.

Récap des noms déjà proposés

Nicola Sirkis, Ryan Gosling, Charles Trenet, Michel Galabru, Jean-Louis Aubert, Fernandel, Tom Hanks, Victoria Abril, Franck Sinatra, Robert de Niro, Sylvester Stallone, Fabrice Luchini et Coluche, Jean-Paul Belmondo, Yves Montand, Christophe, Pascal Obispo, Nikos Aliagas, Zinedine Zidane, Diane Kruger, David Bowie, Kennedy, Évelyne Dhéliat, Gisele Bündchen, Richard Bohringer, Romy Schneider.

Et sinon

Et sinon notez la nouvelle victoire d’Éric. Hier à peine 1.000 euros dont 500 pour sa cagnotte. Mais bon ne vous inquiétez pas pour lui. Il est encore là pour un petit moment et en plus il va trouver l’étoile mystérieuse. A ce jour sa cagnotte s’élève à plus de 179.000 euros. De quoi bien débuter l’année 2020 non ?

Bonne année 2020

On termine bien sûr par les voeux de l’animateur, alias Jean-Luc Reichmann

Bonne année à tous et longue vie aux 12 coups de midi sur TF1 et MyTF1 bien sûr.

