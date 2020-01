Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 24 janvier 2020

ANNONCES





Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 24 janvier 2020 – Premier week-end de l’année 2020 et demain vous retrouverez un nouvel épisode inédit de votre série de France 2 « Un si grand soleil ». Mais en attendant lundi soir, si vous êtes curieux d’en savoir plus sur ce qui vous attend fin janvier, voici les derniers résumés spoilers pour la semaine du lundi 20 au 24 janvier 2020.

ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Dans trois semaines, une nouvelle venue va semer le trouble. Il s’agit de Romane, la soeur de Kamel, le petit-ami de Manon. Elle est activiste du monde animal et n’hésite pas à passer à l’action.

Pendant ce temps là, Alex et Manu vont enquêter sur plusieurs meurtres…



Lundi 20 janvier 2020, épisode 366 : Alors qu’une petite fête se prépare à la coloc, Ludo tente une démarche d’apaisement. Pendant ce temps, Romane s’apprête à nouveau à passer à l’acte.

Mardi 21 janvier 2020, épisode 367 : Tandis que Janet se prépare à de joyeuses retrouvailles, Eliott entreprend à contrecœur des démarches pour redresser la barre. Par ailleurs, l’engagement de Manon aura-t-il l’effet escompté ?

Mercredi 22 janvier 2020, épisode 368 : Alors que Manon prend conscience de la portée de ses actes, Johanna accélère ses démarches pour tourner la page. Jo, de son côté, a trouvé un bon filon.

Jeudi 23 janvier 2020, épisode 369 : Tandis que la police enquête sur un nouvel homicide, Becker traverse une phase de doute. Pendant ce temps, Eliott tombe sous le charme d’une cliente et se montre audacieux.

Vendredi 24 janvier 2020, épisode 370 : Alors qu’Alex et Manu font des découvertes sur la personnalité d’une victime, Eliott va de l’avant dans ses affaires et élabore un nouveau plan. Quant à Romane, prendra-t-elle ses responsabilités ?

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 6 au 10 janvier 2020 en cliquant ICI

du 13 au 17 janvier 2020 en cliquant ICI

