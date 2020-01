« De Quoi J’me Mêle ? » du 25 janvier 2020. Samedi soir, en seconde partie de soirée, Eric Naulleau vous donne rendez-vous dès 23h20 sur C8 pour un nouveau numéro de son émission « De quoi j’me mêle ». Pour la mener à bien, il sera entouré de Thierry Chèze, Enora Malagré, Yann Moix et Catherine Rambert.



« De quoi j’me mêle » du 25 janvier 2020 : les invités

Voici la liste de ses invités :

✔️ Sandrine QUÉTIER, et son groupe The Jokers qui seront en première partie du concert de Jean-Baptiste Guégan. Première date: 31 janvier à Montpellier

✔️ Marc LAVOINE, pour son spectacle musical « Les Souliers Rouges » qu’il a composé avec Fabrice Aboulker. Aux Folies Bergères pendant 3 mois à partir du 31 janvier.



✔️ Frédéric BEIGBEDER, dont le 21ème livre, sans titre, est paru le 2 janvier aux éditions Grasset.

✔️ Constance DEBRÉ, pour son deuxième roman autobiographique « Love Me Tender » paru le 8 janvier (Flammarion).

Quelle audience face à « On n’est pas couché »

La semaine dernière, et alors que l’émission effectuait son grand retour, l’émission a eu toutes les peines du monde à s’imposer face Laurent Ruquier dans « On n’est pas couché ». À peine 185.000 téléspectateurs et 1.3% de part de marché pour la première de 2020.

À titre de comparaison, « On n’est pas couché » rassemblait sur le même créneau (ou presque) 809.000 fidèles pour 14.4% de part de marché.

