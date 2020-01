« La Grande Darka » et « De Quoi J’me Mêle ? » du 1er Février 2020 : les invités

« La Grande Darka » et « De Quoi J’me Mêle ? » seront de retour ce samedi 1er Février 2020 sur C8. La première est animée par Cyril Hanouna dès 19h15. La seconde par Eric Naulleau à partir de 23 heures. Dans un cas, comme dans l’autre, retrouvez ces deux émissions sur Mycanal (replay, vidéos bonus, extraits, etc…)



Les invités du 1er Février 2020

« La Grande Darka »

Cyril Hanouna sera entouré de Laurent Baffie, Tiffany Bonvoisin, Fabien Lecoeuvre, Magloire, Clara Morgane, Laurence Peraud, Ludivine Rétory et AZ.



Et il aura pour invité Raphaël MEZRAHI pour l’édition 2020 de « La nuit de la déprime», avec Eddy Mitchell, Vianney, Olivia Ruiz… aux Folies Bergère, le lundi 3 février.

Raphaël MEZRAHI recevra également Laurent Gerra dans son émission « L’humour de sa vie », diffusée samedi 8 février à 21h15 sur C8 … et il sera sur la scène de l’Olympia pour son nouveau one-man show « Bientôt adulte » à partir du 5 mai 2020.

« De Quoi J’me Mêle ? »

Éric Naulleau sera entouré de Yann Moix, Sophie Coste, Thierry Chèze et Catherine Rambert.

Et ses invités seront :

– Mathilda MAY, pour ses deux nouvelles pièces de théâtre : « Le Banquet », en ce moment et jusqu’au 19 mars au Théâtre de Paris, ainsi que « Monsieur X », actuellement au Théâtre de l’Atelier jusqu’au 8 mars

– Xavier DE MOULINS, pour son récit « Le petit chat est mort », paru aux éditions Flammarion.

– Diane DUCRET, pour son spectacle « Vous n’aurez pas le dernier mot », avec Stéphane Bern, au Théâtre du Palais-Royal jusqu’au 23 mars, mais également pour son roman « La Dictatrice », paru aux éditions Flammarion.

– Annabelle ROBERTS, pour son livre « La théorie de la veste », paru en coédition chez Flammarion et Versilio

Quelle audience « La Grande Darka » et « De Quoi J’me Mêle ? » en ce 1er février ?

« La Grande Darka » de Cyril Hanouna se porte plutôt bien puisque la semaine dernière jusqu’à 578.000 téléspectateurs ont répondu à l’appel.

Pour « De Quoi J’me Mêle ? » c’est beaucoup plus difficile. On va pas dire que ça sent le roussi mais quand même… Samedi dernier à peine 161.000 noctambules pour 1.5% de part de marché contre 823.000 fidèles et 13.8% de pda pour Laurent Ruquier et « On n’est pas couché ».

