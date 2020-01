Un si grand soleil en avance : Eliott craque pour Emmy (résumé + vidéo épisode n°369 du 23 janvier)

Séquence émotion ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » puisque Janet a le grand plaisir de retrouver sa fille, Emmy. Mère et fille se prennent dans les bras dès l’arrivée de la jeune femme à l’aéroport de Montpellier !

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver exceptionnellement à partir de 20h35 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV



Un si grand soleil résumé de l’épisode 369

Eliott fait la connaissance d’Emmy, la fille de Janet. Il lui offre une madeleine avec sa conso avant de faire connaissance avec la jeune femme… Il réussit à deviner qu’elle n’est pas de Montpellier et qu’elle est étudiante en marketing. Emmy lui confie être là pour trois mois de stage dans une entreprise à côté de son bar. Elle file travailler et Eliott espère déjà la revoir…

Et tandis que la police enquête sur un nouvel homicide, Clément Becker traverse une phase de doute vis à vis de Janet.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 23 janvier

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h45 sur France 2.

